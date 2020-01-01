Киевские ЦПАУ ограничили работу: Какие услуги можно получить
С 20 марта киевские ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) ограничили работу. О том, какие услуги могут получить жители столицы, рассказала Директор Департамента предоставления админуслуг Наталья Шамрай, чьи слова передает пресс-служба КГГА.
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По имеющейся информации, решение о временном ограничении доступа к столичным ЦПАУ было принято с целью предотвращения стремительного распространения COVID-19.
“С 20 марта в ЦПАУ Киева предоставляют только срочные услуги“, – сказала Шамрай.
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Она также объяснила, что во время личного посещения Центра можно будет получить следующие админуслуги:
- комплексная услуга при рождении ребенка
- свидетельство о рождении ребенка
- получение соцпомощи
- регистрация места жительства ребенка
- удостоверение многодетной семьи
- разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство, был оборудован специальный ящик для подачи документов на входе в здание
- выдача готового разрешения на трудоустройство
- выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта
- выдача паспорта гражданина Украины при вклеивании фотографии
- возвращение паспорта гражданина Украины в случае регистрации места жительства
Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о минировании здания у Верховной Рады.