Киевские ЦПАУ ограничили работу: Какие услуги можно получить

Решение было принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

С 20 марта киевские ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) ограничили работу. О том, какие услуги могут получить жители столицы, рассказала Директор Департамента предоставления админуслуг Наталья Шамрай, чьи слова передает пресс-служба КГГА.

Читай также: В Сети показали Офис президента после беспорядков

По имеющейся информации, решение о временном ограничении доступа к столичным ЦПАУ было принято с целью предотвращения стремительного распространения COVID-19.

“С 20 марта в ЦПАУ Киева предоставляют только срочные услуги“, – сказала Шамрай.

Читай также: Протесты в Киеве: Улица Грушевского перекрыта

Она также объяснила, что во время личного посещения Центра можно будет получить следующие админуслуги:

комплексная услуга при рождении ребенка

свидетельство о рождении ребенка

получение соцпомощи

регистрация места жительства ребенка

удостоверение многодетной семьи

разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство, был оборудован специальный ящик для подачи документов на входе в здание

выдача готового разрешения на трудоустройство

выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта

выдача паспорта гражданина Украины при вклеивании фотографии

возвращение паспорта гражданина Украины в случае регистрации места жительства

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о минировании здания у Верховной Рады.