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Киевские ЦПАУ ограничили работу: Какие услуги можно получить

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Решение было принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Киевские ЦПАУ ограничили работу: Какие услуги можно получить
Киевские ЦПАУ ограничили работу: Какие услуги можно получить
ЦПАУ Киева / Facebook

С 20 марта киевские ЦПАУ (Центры предоставления административных услуг) ограничили работу. О том, какие услуги могут получить жители столицы, рассказала Директор Департамента предоставления админуслуг Наталья Шамрай, чьи слова передает пресс-служба КГГА.

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По имеющейся информации, решение о временном ограничении доступа к столичным ЦПАУ было принято с целью предотвращения стремительного распространения COVID-19.

“С 20 марта в ЦПАУ Киева предоставляют только срочные услуги“, – сказала Шамрай.

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Она также объяснила, что во время личного посещения Центра можно будет получить следующие админуслуги:

  • комплексная услуга при рождении ребенка
  • свидетельство о рождении ребенка
  • получение соцпомощи
  • регистрация места жительства ребенка
  • удостоверение многодетной семьи
  • разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство, был оборудован специальный ящик для подачи документов на входе в здание
  • выдача готового разрешения на трудоустройство
  • выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта
  • выдача паспорта гражданина Украины при вклеивании фотографии
  • возвращение паспорта гражданина Украины в случае регистрации места жительства

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о минировании здания у Верховной Рады.

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Теги: ЦПАУ, Киев, карантин, коронавирус, COVID-19, услуги
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