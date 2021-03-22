Общественный транспорт в Киеве останавливать не будут

Городские власти ужесточат противоэпидемиологические требования.

В столице не будут останавливать общественный транспорт, в связи с переходом Киева в “красную зону“. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Чиновник связывает такое решение с тем, что Кабинет Министров сменил порядок роботы транспорта во время локдауна, позволив региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности самостоятельно принимать решения по ограничениям в работе общественного транспорта, включая метро.

Вот и сегодня на заседании Постоянной комиссии по ТЭБ и НС КГГА решили не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метро. Общественный транспорт будет работать, - говорится в сообщении

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Таким образом, как пишет заместитель мэра, транспорт будет курсировать с наполняемостью не более 50 процентов, предусмотренной характеристиками ТЗ.

В эфире 24 канала чиновник заявил, что в случае игнорирования новых правил перевозчиками, в том числе частными, принимаемые меры могут быть ужесточены.