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Общественный транспорт в Киеве останавливать не будут

Комментариев: 6
Городские власти ужесточат противоэпидемиологические требования.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В столице не будут останавливать общественный транспорт, в связи с переходом Киева в “красную зону“. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Чиновник связывает такое решение с тем, что Кабинет Министров сменил порядок роботы транспорта во время локдауна, позволив региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности самостоятельно принимать решения по ограничениям в работе общественного транспорта, включая метро.

Вот и сегодня на заседании Постоянной комиссии по ТЭБ и НС КГГА решили не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метро. Общественный транспорт будет работать, - говорится в сообщении

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Таким образом, как пишет заместитель мэра, транспорт будет курсировать с наполняемостью не более 50 процентов, предусмотренной характеристиками ТЗ.
В эфире 24 канала чиновник заявил, что в случае игнорирования новых правил перевозчиками, в том числе частными, принимаемые меры могут быть ужесточены.

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Теги: Киев, карантин, общественный транспорт
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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    22.03.2021, 17:56
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Еду домой от остановки ул. Горбунова, сел в 17.32, бортовой номер 4233, большой автобус, на прошлой неделе этот автобус в это время шёл в парк до Дарницкая площадь. Следующий автобус 4222, интересно пойдёт в парк или до Волкова? С июля прошлого года, половина автобусов в это время стала ехать в парк
СтальнаяКрыса    22.03.2021, 18:17
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Автобус 4222, поехал в парк, до Дарницкая площадь.
Blackdzhack    22.03.2021, 17:52
Оценка:  +3
Blackdzhack
Та всем перевозчикам побоку ваши 50% заполняемости, их никто не контролит. Выйдите утром и посмотрите на общественный транспорт - забитый битком.
СтальнаяКрыса    22.03.2021, 18:02
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Утром в 7.30 автобус 63 прошёл мимо ост. кинотеатр Киото, хотя было много сидячих мест, прошёл одну остановку назад, еле успел, разница меньше 10 минут, автобусы новые длинные. Тот которым ехал, на остановке "рынок Лесной" не остановился, половина сидячих мест была занята.
Blackdzhack    22.03.2021, 18:14
Оценка:  +1
Blackdzhack
На Милютенко сегодня, в 6-05 в 63-м места для сидения были уже полностью заполнены, человек 10 стояло и он остановился и ещё заходили. В маршрутку 241 зашли 18 человек - с конечной там было человек 8. И на каждой останавливался и заполнял под крышу. Вечером тоже самое. Так что я не слепой.
СтальнаяКрыса    22.03.2021, 18:24
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Blackdzhack
Утром в 6.05 я только заканчиваю салат готовить, если посмотреть сколько в это время 63 автобусов на рейсе, то будет около 5. Иногда смотрю, после 7.10, автобусов 11, 6 из них новые, длинные вот их бортовые номера 4244
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