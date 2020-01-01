В Киеве на видео попал "кабриолет" ВАЗ

Очевидцы опубликовали видео автомобиля ВАЗ без кабины, зеркал и окон, который ехал по улице Киева.

В Киеве заметили необычно модифицированный под кабриолет автомобиль ВАЗ. Видео опубликовал Телеграм-канал Perepichka News.

"Тем временем в Киеве заметили самый бюджетный косплей на кабриолет без поворотников, зеркал и окон", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как автомобиль ВАЗ без кабины движется по улице Киева. В автомобиле находится водитель и пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Киевской области учитель физкультуры своими руками собрал копию культового автомобиля Shelby Cobra 1968 года.

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