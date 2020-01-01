Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на видео попал "кабриолет" ВАЗ

Комментариев: 0
Очевидцы опубликовали видео автомобиля ВАЗ без кабины, зеркал и окон, который ехал по улице Киева.

В Киеве заметили необычно модифицированный под кабриолет автомобиль ВАЗ. Видео опубликовал Телеграм-канал Perepichka News.

"Тем временем в Киеве заметили самый бюджетный косплей на кабриолет без поворотников, зеркал и окон", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как автомобиль ВАЗ без кабины движется по улице Киева. В автомобиле находится водитель и пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Киевской области учитель физкультуры своими руками собрал копию культового автомобиля Shelby Cobra 1968 года.

Также, в Москве продали уникальный автомобиль Toyota Crown XIV, который полностью обтянут натуральной кожей бизона, салон обшит мехом. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Киев, курьезы, видео, ВАЗ, кабриолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь