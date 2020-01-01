Появилось видео ДТП возле Киевского зоопарка

Девушка-водитель BMW, который врезался в машину аварийной службы, находится в реанимации, она впала в кому.

Обнародовано видео, на котором зафиксировано момент столкновения легкового автомобиля BMW и машины аварийной службы Киевтеплоэнерго возле зоопарка в Киеве. Соответствующие кадры опубликовал в понедельник, 22 марта, Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На ролике видно, как BMW на большой скорости едет по проспекту Победу в сторону Житомира и с разгона врезается сзади в машину аварийной службы. Последняя подскакивает на дороге и опрокидывается на бок.

По данным канала, девушка-водитель легкового авто находится в реанимации в одной из больниц столицы, она впала в кому. Также в тяжелом состоянии пассажир BMW с переднего сидения.

Уточняется, что еще один пассажир легковушки и сотрудники Киевтеплоэнерго, находящиеся в машине, отделались ссадинами и ушибами.

Напомним, в аварии, которая произошла вечером в субботу возле столичного зоопарка, пострадали пять человек. Проспект Победы в сторону Житомира был перекрыт на некоторое время.

Как сообщалось, в городе Коростышев Житомирской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Еще один, 21-летний парень, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

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