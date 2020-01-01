В парке Киева 3 ребенка провалились под лед: Думали выдержит

Ребят госпитализировали в детскую больницу.

В Киеве в парке “Партизанской славы“ 3 ребенка провалились под лед на озере. Подростки думали, что он их выдержит. Спасали детей случайный прохожий и патрульные полицейские. Подробности передает пресс-служба МВД.

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Инцидент произошел в понедельник, 22 марта, днем. Полицейские получили вызов о 3-х детях, которые тонут в озере в парке “Партизанской славы“. До приезда экипажа патрульных спасать детей стал неравнодушный мужчина. Он успел вытащить из воды 12-летнюю девочку.

В озере оставались еще два мальчика 14 лет. Одному из них удавалось держаться на поверхности из последних сил, потому патрульный приступил к спасению. Он разбивал лед и плыл к детям.

Одного из ребят правоохранитель вытащил на берег. Его коллега в это же время бросил трос из служебного автомобиля второму мальчику, которого тоже удалось спасти.

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Еще до приезда врачей скорой помощи полицейские оказали детям помощь и отдали им свою сухую одежду.

По словам ребят, они провалились, когда гуляли по льду. Пострадавшие думали, что он их выдержит. Как бы то и было, двух подростков госпитализировали. Полиция вызвала в больницу родителей детей и сотрудников ювенальной превенции.

Ранее сообщалось, что в Киеве рыбак спас мальчика удочкой. Ребенка унесло от берега на льдине.