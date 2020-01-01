"Умерших забирают постоянно": Врач о COVID-19 в Киеве

Из-за большого наплыва больных размещают не только в палатах, но и в коридорах. Медики также были вынуждены вернуть со склада старые кровати.

Одна из врачей Киевской городской клинической больницы рассказала журналистам, что происходит в медучреждении. Об этом сообщает Обозреватель во вторник, 23 марта.

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В частности, медик рассказала, что палаты заполнены и больные вынуждены находиться в коридорах. В ближайших планах у администрации больницы отвести для лечения COVID-19 не три отделения как сейчас, а целый этаж.

“Несколько лет назад в больнице поменяли кровати, а старые отправили на склад. Теперь из-за большого количества больных, их возвращают – людей фактически негде класть. При этом на выходных у нас привозили практически по 50 человек каждый день“, – отметила она.

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Врач подчеркнула, что несмотря на недостаток мест больные обеспечены всем необходимым, в том числе, и кислородом. На территории больницы установлена кислородная станция.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентов, но, к сожалению, не всегда это удается. При этом мы также рискуем, как и все – недавно от осложнений, вызванных коронавирусом, умер заведующий приемного отделения нашей больницы, - рассказала врач

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По словам врача, на территории больницы находятся два морга. Родственники забирают тела умерших постоянно.

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Напомним, на сегодняшний день в Украине привили от COVID почти 122 тыс человек. Больше всего вакцинированных граждан в Донецкой области.