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Одному из организаторов беспорядков у ОП сообщили о подозрении

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Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).
Один из участников акции протеста
Один из участников акции протеста
Скриншот

Сегодня, 23 марта, следователи полиции по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в хулиганстве одному из организаторов беспорядков возле Офиса президента в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

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Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 20 марта под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку бывшего лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Митингующие бросали в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери.

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Сумма ущерба зданию оценивается примерно в 2 миллиона гривен. Здание до сих пор не привели в порядок.

Ранее стало известно, что правоохранители предъявили подозрение в хулиганстве уроженцу Винницкой области, который во время акции у стен Офиса президента разбил окна.

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Теги: хулиганство, Офис президент, МВД, беспорядки, уголовное производство, акция протеста
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