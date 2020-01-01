Одному из организаторов беспорядков у ОП сообщили о подозрении
Сегодня, 23 марта, следователи полиции по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в хулиганстве одному из организаторов беспорядков возле Офиса президента в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба МВД.
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Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, 20 марта под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку бывшего лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Митингующие бросали в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери.
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Сумма ущерба зданию оценивается примерно в 2 миллиона гривен. Здание до сих пор не привели в порядок.
Ранее стало известно, что правоохранители предъявили подозрение в хулиганстве уроженцу Винницкой области, который во время акции у стен Офиса президента разбил окна.