В Киеве могут вернуть спецпропуска на общественный транспорт

Дополнительные ограничения могут быть введены при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В столице могут вернуть спецпропуска для пользования общественным транспортом. Это произойдет при ухудшении эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал замглавы КГГА в эфире Украины 24.

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По словам чиновника, внедрение спецпропусков в данный период времени не рассматривается. Однако ограничение могут усилить в будущем.

“Пока нет. Но если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализаций, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта“, - заявил он.

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Напомним, во время прошлогоднего весеннего карантина в столице действовал спецрежим, согласно которому ездить на общественном транспорте могли только сотрудники объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее мы также писали о том, насколько добросовестно и ответственно киевляне подходят к ужесточению карантина. Оказалось, многие пассажиры столицы носят маски, но часто игнорируют социальную дистанцию.