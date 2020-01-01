В Киеве врач-стоматолог обманывал и грабил своих пациентов

Его подозревают в разбоях, мошенничестве, краже и в покушении на убийстве.

В Киеве правоохранители сообщили 33-летнему врачу-стоматологу подозрение в покушении на убийство, разбойных нападениях, краже, мошенничестве и в угрозе насилием правоохранителю. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, в 2019-2020 годах фигурант, занимаясь стоматологической практикой, вводил своих пациентов в обман, сообщая им ложную информацию по объему лечения. Так он присвоил около 400 тысяч гривен.

Кроме того, в марте 2020 года фигурант под предлогом осуществления медицинских процедур проник в жилье одной из клиенток и похитил ее банковскую карточку. В дальнейшем он с карточки снял 78 тысяч гривен.

Фигурант также применил в отношении одной из своих клиенток сильнодействующие вещества, из-за чего она потеряла контроль над собой. Злоумышленник поэтому смог присвоить деньги и ценные вещи потерпевшей на 63 тысячи гривен.

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Фигурант также подозревается в покушении на убийство 70-летней женщины. Он планировал ее убить электрическим током.

Напомним, что в Святошинском районе Киева полицейские задержали местного жителя, уроженца Узбекистана, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.