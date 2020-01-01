В КГГА сказали, когда Киев выйдет из локдауна

Назначенная ранее дата 9 апреля более не актуальна.

После того, как “красный“ карантин в Киеве был подтвержден на уровне Кабмина, ранее введенный городскими властями локдаун утратил смысл. В настоящее время столица живет в условиях “красного“ карантина согласно критериям Минздрава, поэтому и выходить из него город будет не 9 апреля, как планировала КГГА, а когда это позволит эпидемическая ситуация.

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Как пишет “РБК-Украина“, об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, на прошлой неделе Киев формально был в “оранжевой“ зоне, но городские власти решили заблаговременно ввести дополнительные ограничения, которые в целом повторяли ограничения “красной“ зоны. В КГГА хотели избежать выхода на те показатели, при которых город попал бы в “красную“ зону по критериям Кабмина.

“Но так как к концу недели Киев достиг этих показателей, то уже с сегодняшнего дня мы в “красной“ зоне, согласно индикаторам Кабмина“, - отметил Поворозник.

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Как пояснил замглавы КГГА, теперь ослабление карантина в столице будет зависеть от ситуации с заболеваемостью. Чтобы Киев смог отменить карантин “красного“ уровня, придется соответствовать четким параметрам, которые определил Кабмин.

“Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены усилить ограничения. У нас, на местном уровне, есть такое право – это остановка общественного транспорта“, - сказал Поворозник.

Напомним, на прошлой неделе Кличко объявил в Киеве локдаун до 9 апреля. Тогда город еще формально не относился к красной зоне. Но уже в субботу красный уровень в столице был объявлен Минздравом, а в понедельник решением госкомиссии введен карантин красного уровня.