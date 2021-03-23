Снежная буря в Киеве: опубликовано зрелищное видео

В небе столицы сегодня поле обеда появились тучи, на улице потемнело и на город обрушилась снежная буря.

В Киеве сегодня, 23 марта, произошла снежная буря, нетипичная для начала весны. Видео природного явления опубликовал Телеграм-канал Типичный Киев.

"Погода сегодня. Зама не сдается", - подписано видео.

Утром в Киеве было солнечно, но в обед появились тучи, на улице потемнело и на город обрушилась снежная буря. В некоторых районах Киева снег продолжает идти.

Ранее сообщалось, что в столице Германии Берлине в небе появились необычные облака.

Также, в Китае из-за сильных снегопадов на трассе столкнулись более 30 автомобилей и попали в снеговую ловушку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet