Снежная буря в Киеве: опубликовано зрелищное видео
В небе столицы сегодня поле обеда появились тучи, на улице потемнело и на город обрушилась снежная буря.
В Киеве сегодня, 23 марта, произошла снежная буря, нетипичная для начала весны. Видео природного явления опубликовал Телеграм-канал Типичный Киев.
"Погода сегодня. Зама не сдается", - подписано видео.
Утром в Киеве было солнечно, но в обед появились тучи, на улице потемнело и на город обрушилась снежная буря. В некоторых районах Киева снег продолжает идти.
Ранее сообщалось, что в столице Германии Берлине в небе появились необычные облака.
Также, в Китае из-за сильных снегопадов на трассе столкнулись более 30 автомобилей и попали в снеговую ловушку.
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