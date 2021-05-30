Ко Дню Киева в столице пройдет "Пробег под каштанами"

Организаторы пробега напомнили, что в 2020 году в связи с COVID-19 впервые изменили формат проведения мероприятия. Пробег состоялся online и "получил достаточно сильную поддержку от участников".

"В этом году благотворительный проект, который запланирован на 30 мая, состоится в двух форматах", - сообщила инициатор и организатор проекта Ирина Кузнецова.

По ее словам, Offline на старт можно присоединиться на Майдане Независимости, при этом соблюдать правила гигиены - обязательно. К ним относится правильно одетая маска и соблюдение расстояния между участниками, приветствуется наличие дезинфекторов и/или рукавиц у посетителей, очков, собственных многократных бутылок с водой.

"Online смогут присоединиться все желающие независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами". В день мероприятия, 30.05.2021 в 11.00 выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км - финиш", - рассказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что этот проект - не соревнование, главное же в нем - "быть частью команды".

"В этом году город обеспечит поддержку благотворительного проекта с целью сокращения расходов фонда на организацию мероприятия, ведь взносы участников по традиции направляются реципиенту - Центру детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году из соображений безопасности 28-й "Пробег под каштанами" перенесли на 30 мая 2021 года. В 2020 году пробег состоялся онлайн.

Ранее мы сообщали, калифорнийка 28-летняя Макенна Майлер поразила мир своей пробежкой. То, что ей уже через неделю поставили срок родить ребенка, вовсе не стало помехой, чтобы преодолеть целую милю (1,6 километра) всего за 5 минут и 25 секунд.

Напомним, что установлен мировой рекорд в беге на пять тысяч метров. Угандийский легкоатлет в Монако на финальном забеге Бриллиантовой лиги побил мировой рекорд 2004 года почти на 2 секунды.

Также сообщалось, что ученые определили лучшее время для занятий бегом.