"Бизнес или смерть": Киевлянин угрожал сжечь себя, если снесут его МАФ

Инцидент произошел на Троещине, где коммунальные службы сносили незаконные МАФы.

Киевский бизнесмен облился бензином и пообещал сжечь себя в случае, если коммунальные службы снесут его незаконно установленный МАФ. Инцидент произошел на Троещине - на проспекте Маяковского 15.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE в среду, 24 марта.

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Демонтаж МАФов в этом районе был начат коммунальщиками еще в 8 часов утра. В это же время ФОПовцы устроили протест. Они разбросали “ежей“ для прокола шин.

Позже один из предпринимателей выбрался на крышу МАФа. На нем был зеленый дождевик. Мужчина облился себя бензином из канистры и пообещал сжечь себя.

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Вероятно, протестующий является владельцем одного из МАФов. Он кричал, угрожал сжечь себя и все вокруг. Мужчина потребовал убрать кран и прекратить демонтаж киосков.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе демонтировали часть рынка Привоз. Торговые ряды снесли в рамках реконструкции рынка.