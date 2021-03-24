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Локдаун в Киеве привел к коллапсу общественного транспорта

Комментариев: 1
На остановках образовались огромные очереди,.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Скриншот

Усиление карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с СOVID-19 привело в Киеве к коллапсу общественного транспорта. На остановках образовались огромные очереди, сообщает в Facebook “Киев Оперативный“.

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Утром 24 марта многие жители столицы не могли сесть в общественный транспорт, так как при “красной“ зоне карантина в нем может быть только 50% пассажиров от общей наполняемости. Это привело к тому, что в некоторых районах киевляне начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

Подобная ситуация с общественным транспортом уже была в Киеве в прошлом году, когда в стране из-за пандемии коронавируса ввели локдаун.

Напомним, что с 22 марта Киев попал в “красную“ зону карантина. В городе усиленны карантинные ограничения. Однако, железнодорожное сообщение не остановлено.

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Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 23 марта 2021 года было подтверждено 1 579 906 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 276 272 человека, а 30 773 – умерли. Продолжали болеть 272 861 человек.

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Теги: Киев, карантин, общественный трансорт, коронавирус, коллапс
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Комментариев (1)
Vixerunt    24.03.2021, 11:39
Оценка:  -1
Vixerunt
т.е. насильно создали толпы людей как на демонстрациях. Уже б лучше дали людям уехать тем более те же толпы в метро и в маршрутках. Зачем этот цирк с пустыми троллейбусами.
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