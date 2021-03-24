В Киеве запретили ходить без масок: соблюдаются ли ограничения

В столице действует жесткий карантин.

В Киеве, который сейчас входит в “красную“ зону карантина, в общественных местах нужно быть в защитных масках, если не соблюдается социальная дистанция. 24 марта киевляне в общественных местах в большинстве своем, действительно, в масках, говорится в сюжете “ТСН. Ранок“.

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Отмечается, что большинство киевлян прислушалось к рекомендациям Минздрава, и теперь они в общественных местах в масках. Некоторые, правда, спускают их на подбородок.

В сюжете “ТСН.Ранок“ сообщается, что водители столичных маршруток недовольны строгими карантинными ограничениями. Говорят, что если перевозить 50% пассажиров, то просто не смогут заработать деньги.

Что же касается пассажиров, то им приходится опаздывать на работу, так как общественный транспорт приходит уже заполненными.

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Ранее мы сообщили, что усиление карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с СOVID-19 привело в Киеве к коллапсу общественного транспорта. На остановках образовались огромные очереди.

Напомним, что “Укрзализныця“ во время локдауна в Киеве, который установлен с 20 марта по 9 апреля, не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧЗ.