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Коронавирус в Киеве 24.03.2021: Известно число умерших

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За прошедшие сутки в столице выявили 1 300 заболевших коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За последние сутки коронавирусом заболели 1 300 киевлян, 49 человек умерли. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в среду, 24 марта. 

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“1 300 подтвержденных случаев в сутки. Умерли 49 человек. Всего за период пандемии в городе 3 114 летальных случаев. Подтвержденных уже 155 336“, - сообщил Виталий Кличко.

Заболела 731  женщина в возрасте от 18 до 92 лет, 482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 до 17 лет, - говорится в сообщении

 

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В больницы госпитализировали 137 больных. Выздоровели за прошедшие сутки 333 человека. В общем коронавирус преодолели 103 122 киевлян.

Больше всего случаев обнаружено в Дарницком районе - 235, Деснянском - 187 и в Днепровском -187, - подытожил мэр

Коронавирус в Киеве 24.03.2021: Известно число умерших
Коронавирус в Киеве 24.03.2021: Известно число умерших
КГГА / Телеграм

Напомним, на прошлой неделе Кличко объявил в Киеве локдаун до 9 апреля. Тогда город еще формально не относился к красной зоне. Но уже в субботу красный уровень в столице был объявлен Минздравом, а в понедельник решением госкомиссии введен карантин красного уровня.

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Теги: Киев, коронавирус, смерть, болезнь, статистика
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