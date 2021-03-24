Для борьбы с коронавирусом городские власти подготовили еще 800 коек.

Больницы в Киеве заполнены на 74%, - Кличко EPA/UPG

Киевские больницы заполнены на 74%. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в ходе брифинга в среду, 24 марта.

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По словам Кличко, заполненность больниц сейчас - наибольшая за весь период пандемии. Мэр подчеркнул, что большинство госпитализированных находятся в тяжелом состоянии и требуют кислородной поддержки.

“Всего в стационарах лечатся 4 065 больных на коронавирус. Из них 39 детей. 2 703 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 206 человек. Под аппаратами ИВЛ - 49 больных. Заполненность коек - более 74 процента“, - заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав обновил зоны карантина.