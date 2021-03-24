В КГГА объяснили, когда на улице нужно носить маску

В Киеве действуют жесткие карантинные ограничения.

Требование носить защитные маски в парках и на улице в регионах “красной“ зоны карантина касается лишь тех мест, где нет возможности соблюдаться социальную дистанцию в полтора метра. Об этом в эфире “Украина 24“ заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко, комментируя требования Минздрава.

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По его словам, такое ограничение введено для улиц, на которых нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

Бондаренко объяснил, что жители украинских городов, в том числе Киева, обязаны надевать защитную маску, если невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра.

Напомним, что с 22 марта Киев попал в “красную“ зону карантина. В городе усиленны карантинные ограничения. Например, в общественном транспорте разрешено перевозить только 50% пассажиров от общей наполняемости. Это привело 24 марта к коллапсу столичного общественного транспорта.

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Ранее стало известно, что в Киеве за минувшие сутки, 23 марта, медики выявили 1 050 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, 32 киевлянина умерли.