Перевозчики Киева попросят КГГА запретить им работу в карантин

Столичные маршрутки несут убытки из-за ограничений на число пассажиров в салоне, поэтому просят формальный запрет на работу.

Перевозчики Киева и области планируют обратиться к властям с просьбой официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства. Об этом сообщил глава “Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области“ Игорь Моисеенко в комментарии агентству “Интерфакс-Украина“.

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“Возить по 11 пассажиров – очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали“, - рассказал Моисеенко.

По его словам, на водителей киевских маршруток уже составили около 100 протоколов по 17 тыс. грн. Также за первую половину дня среды пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов.

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Моисеенко отметил, что подорожание проезда на 2 гривны, которое планируется на ряде маршрутов в эту субботу, всё равно не позволит за счет перевозки 11 пассажиров в салоне покрыть затраты на топливо и зарплаты водителей.

“Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... “Киевпастрансу“ проще – им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили“, - подчеркнул Моисеенко.

Глава ассоциации перевозчиков отметил, что за неделю работы по правилам “красной зоны“ перевозчики начнут массово банкротиться.

Напомним, в субботу, 27 марта, подорожает проезд в столичных маршрутках. Повышение тарифов перевозчики поясняют новым локдауном и соответствующим снижением пассажиропотока.