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Перевозчики Киева попросят КГГА запретить им работу в карантин

Комментариев: 8
Столичные маршрутки несут убытки из-за ограничений на число пассажиров в салоне, поэтому просят формальный запрет на работу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/groups/kyivtransportfans

Перевозчики Киева и области планируют обратиться к властям с просьбой официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства. Об этом сообщил глава “Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области“ Игорь Моисеенко в комментарии агентству “Интерфакс-Украина“.

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“Возить по 11 пассажиров – очень убыточно для нас. На нас также массово составляются протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали“, - рассказал Моисеенко.

По его словам, на водителей киевских маршруток уже составили около 100 протоколов по 17 тыс. грн. Также за первую половину дня среды пассажиры разбили стекла двух маршрутных автобусов.

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Моисеенко отметил, что подорожание проезда на 2 гривны, которое планируется на ряде маршрутов в эту субботу, всё равно не позволит за счет перевозки 11 пассажиров в салоне покрыть затраты на топливо и зарплаты водителей.

“Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше... “Киевпастрансу“ проще – им выделяют миллиарды гривен из городского бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили“, - подчеркнул Моисеенко.

Глава ассоциации перевозчиков отметил, что за неделю работы по правилам “красной зоны“ перевозчики начнут массово банкротиться.

Напомним, в субботу, 27 марта, подорожает проезд в столичных маршрутках. Повышение тарифов перевозчики поясняют новым локдауном и соответствующим снижением пассажиропотока.

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Теги: карантин, коронавирус, маршрутки, Киев, общественный транспорт
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Комментариев (8)
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Ivanez    25.03.2021, 13:12
Оценка:  +22
Ivanez
Да вас вообще запретить нужно. В раздолбаных, преполненых, грязных маршрутках, с вечно звучащим шансоном, ездить не особо то комфортно. Но перевозчиков это не растраивает
Vixerunt    25.03.2021, 10:58
Оценка:  +28
Vixerunt
Там прибыль +700 %, за эти годы прошло млрд. чёрного нала который не понятно где осел. Можно было пару недель поработать и в 0 % прибыли. Тогда убирайтесь с маршрутов, ваше место займут другие.
Bootal    25.03.2021, 10:42
Оценка:  +25
Bootal
Какое нах ограничеие, что они лала
Мока    25.03.2021, 10:37
Оценка:  +29
Мока
Очередной локдаун- простой спооб поднять цены на проезд. После отмены цены никто не снизит. Все очень просто!
Firstfurion    25.03.2021, 10:27
Оценка:  +6
Firstfurion
Вы за последние годы столько чёрного нала присвоили, что пару недель можете и бесплатно повозить, так что нехрен ныть.
птицелов    25.03.2021, 10:38
Оценка:  +28
птицелов
100%
Gia_jap    25.03.2021, 09:54
Оценка:  +28
Gia_jap
поэтому просят формальный запрет на работу
чтоб неформально работать!
GreenPeace!    24.03.2021, 17:49
Оценка:  +4
GreenPeace!
Забитые ездят
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