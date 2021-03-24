Потратила семейные сбережения: Киевлянин застрелил жену

Супруги поссорились, когда муж узнал о судьбе семейных накоплений.

В Киеве мужчина застрелил гражданскую жену, которая потратила их семейные сбережения. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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Полицейских о происшествии уведомили врачи, которые госпитализировали женщину с огнестрельным ранением головы. Как выяснили впоследствии правоохранители, киевлянка пострадала во время конфликта с гражданским мужем.

“Мы отрабатывали несколько версий произошедшего. Впоследствии во время следственных действий мы выяснили, что женщина потратила совместные сбережения, что стало причиной ссоры между супругами. Мужчина взял пневматический пистолет и выстрелил в голову жены. Через несколько дней от полученных травм женщина умерла в больнице“, - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

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В настоящее время подозреваемый, киевлянин 1977 года рождения, задержан. Суд отправил его под арест. Из квартиры супругов изъяли револьвер “Флобер“ и патроны к нему.

Следствие ведется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове суд дал 9 лет мужу-ревнивцу, который выбросил жену с 4 этажа. Обвиняемого признали виновным в покушении на убийство.