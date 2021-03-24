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Офис президента отмывают третий день

Комментариев: 1
Полная очистка здания может продлиться около четырех дней. Для смывания надписей их обрабатывают специальным веществом.
Очистка здания Офиса президента
Очистка здания Офиса президента
LB.ua

В Киеве третий день отмывают здание Офиса президента от надписей, сделанных во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Фото с места работ публикует LB.ua.

По предварительным оценкам, очистка здания может продлиться около четырех дней. Для смывания надписей их обрабатывают специальным химическим веществом и заклеивают пленкой, для усиления эффекта. После этого надписи смывают струей пара под давлением.

Кроме клининговой компании в процессе очистки здания участвовали также и общественные активисты.

Напомним, 20 марта у Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее участники разрисовали здание ОП и обстреляли его из пиротехники.

Также сообщалось, что заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранители установили личности всех, кто нанес ущерб зданию Офиса президента.

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Теги: Киев, видео, уборка, граффити, фоторепортаж, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    24.03.2021, 18:55
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Бесполезно. Их уже никогда не отмоешь.
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