Кличко ответил на просьбу перевозчиков запретить маршрутки

Перевозчики заявили о нерентабельности перевозок в условиях карантинных ограничений.

Столичные власти не планируют запрещать работу маршруток. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии “Украина 24“.

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Так, Кличко назвал манипуляцией просьбу перевозчиков запретить им работу на время локдауна из-за нерентабельности перевозок в условиях карантинных ограничений.

“Это близко к манипуляции “запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки“. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве он дотационный. Он неприбыльный. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане “запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить“ - это манипуляция“, - заявил мэр Киева.

Кличко также попросил киевлян, в случае отсутствия необходимости не пользоваться транспортом и оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что перевозчики Киева просят КГГА запретить им работу в карантин из-за убытков во время карантина.