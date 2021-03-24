Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко ответил на просьбу перевозчиков запретить маршрутки

Комментариев: 6
Перевозчики заявили о нерентабельности перевозок в условиях карантинных ограничений.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
УНИАН

Столичные власти не планируют запрещать работу маршруток. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии “Украина 24“.

Читай также: “Плати больше“: В Киеве подорожает проезд в маршрутках

Так, Кличко назвал манипуляцией просьбу перевозчиков запретить им работу на время локдауна из-за нерентабельности перевозок в условиях карантинных ограничений.

“Это близко к манипуляции “запретите нам, пожалуйста, работать, потому что у нас убытки“. Таким же образом я могу сказать, что на сегодняшний день весь транспорт в Киеве он дотационный. Он неприбыльный. Частные перевозчики должны решать по своему усмотрению, а в этом плане “запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить“ - это манипуляция“, - заявил мэр Киева.

Кличко также попросил киевлян, в случае отсутствия необходимости не пользоваться транспортом и оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что перевозчики Киева просят КГГА запретить им работу в карантин из-за убытков во время карантина.

Поделись:
Теги: Кличко, Киев, маршрутка, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
f18    25.03.2021, 13:08
Оценка:  -23
f18
что значит запретите нам????? сдайте лицензию и не работайте, кто заставляет то
gorbach16    25.03.2021, 13:03
Оценка:  +2
gorbach16
Могу отметить маршрут автобуса №64 по садовой уже год четко придерживается правил и больше чем допустимо людей не берет. А вот с частными маршрутками беда. Правительство уже давно могло закупить богданы и проблем по меньше и в кану деньги.
gorbach16    25.03.2021, 12:58
Оценка:  0
gorbach16
Ведь можно просто на время локдаун просто чуть увеличить стоимость проезда,но после естественно не забыть снизить.Водителей тоже можно понять. А кому надо ехать,то скорее согласяться с таким решением и меньше будут просто кататься.
Брюква_и_Клюква    24.03.2021, 20:31
Оценка:  +26
Брюква_и_Клюква
Танунах. Два часа назад ехал через весь город с Выдубичей в Погребы. Коммунальный транспорт еще как-то соблюдает локдаун, а частные маршрутки забиты до отвала сапиенсами
Asmo    25.03.2021, 01:20
Оценка:  +29
Asmo
Ну так правильно, не запустили ни одного дополнительного троллейбуса, а те которые ездили, перестали подбирать людей, что делать народу?! ...повеситься на остановке или лезть в забитую маршрутку?!?
СтальнаяКрыса    25.03.2021, 11:27
Оценка:  +23
СтальнаяКрыса
С конца прошлого года, на рейсе 63 автобуса появилось 6 новых машин, они более вместительные, число сидячих мес 38. Их парк находится возле Дарницкойй площади, так же есть несколько новых машин на рейсах 33 и 81, а вот 51 рейс автобуса, не имеет ничего нового, их парк где то на правом берегу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь