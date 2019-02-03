В России умер известный рэпер Децл

Кирилл Толмацкий умер в 35 лет от остановки сердца.

Рэпер умер от остановки сердца в возрасте 35 лет facebook.com/Decl.aka.Le.Truk

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Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети “ВКонтакте“, передает ТАСС.

“Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами“, - говорится в сообщении.

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Пресс-служба минздрава Удмуртии подтвердила факт смерти рэп-исполнителя. Концертный директор музыканта Павел Беленец добавил, что по предварительным данным, 35-летний Толмацкий скончался от остановки сердца.

“Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, - приводит издание его слова. - Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Децл посоветовал Украине легализировать марихуану.