В ЦИК принес документы еще один кандидат

Деньги на залог собрали с общественных взносов.

Журналист насобирал на взнос и подал документы в ЦИК facebook.com/gnap.ua

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Журналист-расследователь Дмитрий Гнап подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщила гражданская сеть “Опора“ в Faceebook.

Кандидатуру Гнапа на съезде выдвинула партия “Сила Людей“. Необходимые для регистрации 2,5 млн грн залога были собраны из общественных взносов и отправлены, по словам Гнапа, на счет ЦИК перед регистрацией.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня - последний день подачи документов для регистрации кандидатами в президенты. ЦИК зарегистрировал уже 28 человек, он продолжит пополнять бюллетень до 8 февраля включительно.

Президент Петр Порошенко пока не подал документы для регистрации кандидатом, хотя и заявлял о таком намерении.