Девушка из США собирается замуж за тетрис

Ранее американка состояла в отношениях с калькулятором.

Жительница штата Флорида в США Нурул Махджабин Хассан заявила, что собирается замуж за тетрис после разрыва отношений с калькулятором, пишет Metro.



Читай также: Геймер установил мировой рекорд в Тетрисе

По словам двадцатилетней девушки, она состоит в отношениях с тетрисом более года и проводит за игрой до двенадцати часов в день.

“Я думаю, что тетрис так прекрасен, он близок к совершенству и стимулирует мышление. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях“, - отметила Хассан.

Читай также: Тетрису 30 лет: история создания легендарной головоломки Издание сообщает, что девушка очень предана тетрису и приобретает различные вещи, связанные с игрой. По ее словам, она планирует выйти замуж за тетрис после окончания обучения.

Издание сообщает, что девушка очень предана тетрису и приобретает различные вещи, связанные с игрой. По ее словам, она планирует выйти замуж за тетрис после окончания обучения.

Как пишет Metro, Хассан ранее состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер. При этом она никогда не была влюблена в представителей человеческого рода, а только в роботов и неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.

Издание уточняет, что чувство сексуального влечения к неодушевленным предметам является достаточно распространенным явлением, и многие люди подобно девушке состоят в отношениях с различными предметами, включая канделябры и даже железнодорожные станции.

Ранее сообщалось, что китайский инженер отчаялся построить отношения с настоящей женщиной и женился на роботе.