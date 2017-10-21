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Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов

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Находится гостиница в финской области Лапландии.
Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов
© instagram.com/snowvillagefinland
Фото 1/8
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
  • В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов
В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
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В Финляндии открыли ледяной отель в честь популярного фэнтезийного сериала Игра престолов. Куратором проекта выступило одно из подразделений компании HBO.

Об этом пишет Digital Spy.

Необычное сооружение размещено в парке SnowVillage. В помещении из льда создана ледяная версия трона, а барная сойка располагается под оком ледяного дракона. Все напитки гостям наливают в ледяные прозрачные бокалы.

Температура в помещении составляет -5 градусов Цельсия, а потому для всех гостей предусмотрены теплые спальные мешки.

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Сообщается, что стоимость номера в этой гостинице стартует от отметки в 200 долларов.

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Теги: сериалы, отель, Игра престолов, Финляндия
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