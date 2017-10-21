Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов
Находится гостиница в финской области Лапландии.
Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов
© instagram.com/snowvillagefinland
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Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов
В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов
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В Финляндии открыли ледяной отель в честь популярного фэнтезийного сериала Игра престолов. Куратором проекта выступило одно из подразделений компании HBO.
Об этом пишет Digital Spy.
Необычное сооружение размещено в парке SnowVillage. В помещении из льда создана ледяная версия трона, а барная сойка располагается под оком ледяного дракона. Все напитки гостям наливают в ледяные прозрачные бокалы.
Температура в помещении составляет -5 градусов Цельсия, а потому для всех гостей предусмотрены теплые спальные мешки.
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Сообщается, что стоимость номера в этой гостинице стартует от отметки в 200 долларов.
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