Появился ледяной отель в стиле сериала Игра престолов

Находится гостиница в финской области Лапландии.

В Финляндии создан отель для поклонников Игры престолов

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В Финляндии открыли ледяной отель в честь популярного фэнтезийного сериала Игра престолов. Куратором проекта выступило одно из подразделений компании HBO.

Об этом пишет Digital Spy.

Необычное сооружение размещено в парке SnowVillage. В помещении из льда создана ледяная версия трона, а барная сойка располагается под оком ледяного дракона. Все напитки гостям наливают в ледяные прозрачные бокалы.

Температура в помещении составляет -5 градусов Цельсия, а потому для всех гостей предусмотрены теплые спальные мешки.

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Сообщается, что стоимость номера в этой гостинице стартует от отметки в 200 долларов.