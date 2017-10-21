Названы города с самой дорогой арендой недвижимости в Европе

Лидером рейтинга оказалась столица Великобритании Лондон, где за месячную аренду четырехкомнатной квартиры в хорошем районе придется заплатить 6648 долларов США.

Обнародован рейтинг городов Европы с самой дорогой арендой жилья. Лидирующее место в списке занимает Лондон, где за месячную аренду четырехкомнатной квартиры в одном из лучших районов придется заплатить 6648 долларов США. В украинской столице, занявшей шестое место, такая же квартира обойдется в 3402 доллара США.

На второй позиции оказалась Москва (5081 доллар США), а замкнул тройку лидеров Цюрих (4673 доллара).

Далее в рейтинге идут Женева (4555 долларов), Стамбул (3951 доллар), Париж (3383 доллара), Дублин (3311 доллар), Амстердам (3242 доллара) и Стокгольм (3177 доллар).

При этом самым дорогим городом мира по аренде недвижимости является Гонконг, где апартаменты подобного рода обойдутся в 10461 доллар.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что эксперты опубликовали рейтинг самых дорогих городов мира.