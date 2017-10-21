Эксперты выбрали лучший в мире отель

Лидирующее место в рейтинге Traveller's Choice заняла гостиница Viroth's в Сиемреапе в Камбодже. Сутки проживания там постояльцу обойдутся в сумму около 100 долларов США.

По итогам ежегодной премии Traveller's Choice был составлен рейтинг лучших отелей мира. Первое место в этом году досталось гостинице Viroth's в Сиемреапе в Камбодже, где сутки проживания обойдутся путешественнику в сумму около 100 долларов США. Об этом отмечено на сайте TripAdvisor.

Сообщается, что победитель выбирался на основе отзывов пользователей популярного ресурса. Известно, что из 910 отзывов о гостинице Viroth's только пять были негативными.

Вторую позицию в списке занял отель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике, где стоимость проживания составляет 300 долларов в сутки с одного человека. Эта гостиница заработала 92 процента позитивных отзывов от постояльцев.

А на третьем месте расположилась гостиница Umaid Bhawan Palace в Джодхпуре в Индии, где сутки проживания обойдутся в 850 долларов. Данный отель получил 93 процента положительных отзывов.

Также ТОП-10 рейтинга вошли Belvedere в Италии, The Nantucket Hotel & Resort в США, La Reserve Paris во Франции, Nayara Springs в Коста-Рике и Hanoi La Siesta Hotel Trendy во Вьетнаме.

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