Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.

В австралийском городе Мельбурн опоссум попытался пролезть на кухню частного дома, но застрял в стене, сообщает Yahoo7.

В кухонной стене появилась дыра после ремонта. Животное хотел попасть в дом через него, однако смогло протиснуться на кухню лишь наполовину.

Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.

Cмотрите фотогалерею: Застрявшего в стене опоссума спасали полчаса

Пришлось расширить проем в стене и успокаивать опоссума, кормя виноградом. "Спасательная операция" заняла 30 минут. После освобождения животное убежало.

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