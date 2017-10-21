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Застрявшего в стене опоссума спасали полчаса

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Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.
Опоссум застрял в стене
Опоссум застрял в стене
Caters News

В австралийском городе Мельбурн опоссум попытался пролезть на кухню частного дома, но застрял в стене, сообщает Yahoo7.

В кухонной стене появилась дыра после ремонта. Животное хотел попасть в дом через него, однако смогло протиснуться на кухню лишь наполовину.

Хозяева дома попытались протолкнуть опоссума, но он оказался слишком толстым. Все это время испуганный зверек выпускал когти, скалил зубы и рычал.

Cмотрите фотогалерею: Застрявшего в стене опоссума спасали полчаса

Пришлось расширить проем в стене и успокаивать опоссума, кормя виноградом. "Спасательная операция" заняла 30 минут. После освобождения животное убежало.

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Теги: Австралия, животные, фото, Опоссум
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Источник: korrespondent.net

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