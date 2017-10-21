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83-летний священник из США стал порнозвездой

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Экс-священнослужитель и ветеран Кореи собрался нести "благую весть об исцеляющей силе удовольствия".
"Это было великолепно" - Норм Селф о съемках в гей-порно
"Это было великолепно" - Норм Селф о съемках в гей-порно
скриншот из видео

Американский священник и ветеран Корейской войны Норм Селф решил круто поменять свою жизнь и снялся в гей-порно. Таким образом он стал одной из самых старых порнозвезд в мире, пишет издание New York Post.

По сюжету порноролика дедушка наблюдает за двумя молодыми геями, самоудовлетворяясь. Впечатления о первой съёмке Селф комментирует так:  “Это было великолепно! Как могло быть иначе? Снимали в благословенной сельской обстановке, в окружении любящих, компетентных и готовых помочь братьев, которые стремятся поделиться благой вестью об исцеляющей силе удовольствия“.

Норм Селф отмечает, что даже в молодости его интимная жизнь была беднее, чем сейчас.

В интервью изданию, Норм посетовал на то, что стариков общество считает асексуальными.

Интересно, что уже в достаточно преклонном возрасте Норм Селф прошел курс “Эротического образования“ в заведении под названием Body Electric School и теперь учит людей тантрическому сексу.

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Напомним, 3 ноября американский боксер Юзеф Мак признался, что осознанно снимался в гей-порно. По словам спортсмена, он делал это ради выгоды. 

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Теги: курьез, США, гей, священник
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Источник: lenta.ru

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