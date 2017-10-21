В Ираке открыли отель для кошек
Одна ночь в отеле стоит 4,2 доллара. За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.
В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек, сообщает Reuters.
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Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране.
Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.
В Ираке открыли отель для кошек
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