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В Ираке открыли отель для кошек

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Одна ночь в отеле стоит 4,2 доллара. За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.

В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек, сообщает Reuters.

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Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране.

Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.

В Ираке открыли отель для кошек
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Теги: Ирак, видео, коты, отель
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Источник: korrespondent.net

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