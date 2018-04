На колокольне исполнили композиции диджея Avicii

Звонарем в соборе последние годы работает 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих, неоднократная победительница международных конкурсов звонарей.

Колокольня готического собора в голландском городе Утрехт исполнила фрагменты из трех композиций Avicii - шведского электронного музыканта, о смерти которого стало известно накануне, сообщает Meduza.

112-метровая башня готического Домского собора, построенного в 13-14 веках, является самым высоким зданием города. В башне находится колокольня - тоже впечатляющих размеров: 14 колоколов весят 32 тонны.

И играет она часто что-то неожиданное. Например, 21 апреля она сыграла отрывки из композиций Avicii Wake Me Up, Hey Brother и Without You.

В прошлом году Фибих после смерти британского музыканта Дэвида Боуи исполнила отрывок из его песни Space Oddity.