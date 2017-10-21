Жительница Одесской области подала в суд на Пугачеву

Женщина утверждает, что у певица со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. А также, что у нее "есть крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".

Истица утверждает, что у Пугачевой "есть крылья, по которым может зайти в любого человека" facebook.com/AllaBorisovnaPugacheva

В Татарбунарский районный суд Одесской области обратилась женщина с жалобой на шоу-бизнес и, особенно, на певицу Аллу Пугачеву. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщила пресс-служба суда.

В своем заявлении истец утверждает, что у певицы "есть крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет". Также она написала, что решила поехать в другой город на работу, но Пугачева со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. В связи с этим она попросила суд принять меры.

"Судом ответил, что ее заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства. Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедур судопроизводства", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Дании мужчина подал в суд на бобров, пытаясь добиться от государства компенсации за порчу ими имущества, но проиграл.

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