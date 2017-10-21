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В аэропорту США неделю ловили сбежавшую кошку

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Полиция аэропорта в течение недели отчитывалась в Twitter об успехах и неудачах в поимке кошки. Хозяйке пришлось улететь без питомца.
Кошка сбежала во время регистрации
Кошка сбежала во время регистрации
Daily News

Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке больше недели не могли поймать кошку, убежавшую от одного из пассажиров, пишет New York Daily News.

Кошка по кличке Пеппер сбежала от хозяина при регистрации на рейс в Китай. Ему пришлось улететь без своего питомца.

Полиция аэропорта в течение недели отчитывалась в Twitter об успехах и неудачах в поимке кошки.

"Кошку Пеппер, потерянную 20 апреля в четвертом терминале, удалось обнаружить. Полиция аэропорта пытается спасти ее. Мы разместили безопасные ловушки в надежде, что сможем вернуть Пеппер владельцу", - сообщала полиция.

 

В итоге они воспользовались помощью подруги владельца животного Нуань Ланг, которая обратилась к питомцу по-китайски. Судя по всему, кошка узнала девушку и согласилась выйти из своего убежища.

"Она стала "кричать" на меня: мол, где ты была? Похоже, она ждала меня", - рассказала Нуань изданию.

Кошку удалось заманить в корзинку для переноски животных. Офицер полиции Камил Джуман, руководивший поисками, обмотал верхнюю часть скотчем, чтобы она вновь не убежала.

Ранее сообщалось, что на Даунинг-стрит произошла драка между котами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона.

 

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Теги: Нью-Йорк, видео, кошки, фото, аэропорт, коты
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Источник: korrespondent.net

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