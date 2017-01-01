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В зоопарке Лондона выходили "недовысиженного" пингвиненка

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Еще месяц малыш будет жить в инкубаторе, пока не наберется сил и веса.
Пингвиненок Рэйнбоу с игрушкой, заменившей маму
Пингвиненок Рэйнбоу с игрушкой, заменившей маму
thewest.com.au

В одном из зоопарков Лондона работники спасли и выходили недоношенного, а точнее недовысиженного пингвиненка. Об этом сообщает ТСН.

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При ежедневном обходе, зоологи заметили треснувшее яйцо пингвина. Они хотели было выбросить находку, но очень удивились, услышав писк внутри.

Яйцо с недоношенным пингвиненком отвезли в больницу, где помогли освободиться из скорлупы.

Необычного пингвиненка зовут Радуга (Рэйнбоу). Сейчас он живет в инкубаторе, где трижды в день кушает рыбную смесь и греется под лампами.

Как только малыш наберется сил и веса в 3 кг, а на это понадобится около месяца, его переведут в детсад для пингвинов, где будут учить плавать и готовить к взрослой жизни в компании восьми десятков других пингвинов зоопарка.

Напомним, ранее сообщалось, что императорские пингвины нашли камеру и сделали селфи, мгновенно облетевшее Сеть.

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Теги: Великобритания, Лондон, зоопарк, пингвины
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