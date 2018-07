В Китае на небоскребе создали 100-метровый водопад

На юго-востоке Китая в городе Гуйян создали огромный 100-метровый водопад, который вытекает со стены небоскреба. Об этом сообщили в издании Xinhua.

Сооружение, на котором расположили это чудо инженерии достигает 121 метр в высоту.

Практически с верхних этажей на высоте 108 метров начинает вытекать стена воды. Ранее поляк в Киеве заехал на велосипеде на небоскреб и установил рекорд

You are not fooled by your eyes! Stunning #waterfall is spotted cascading down a building in Guiyang, China pic.twitter.com/GKdoFHFKDA