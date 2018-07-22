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В Китае на небоскребе создали 100-метровый водопад

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Это сооружение стало самым большим искусственным фонтаном. Располагается он на стене одного из бизнес-центров.
Водопад на бизнес-центре в Китае
Водопад на бизнес-центре в Китае
xinhuanet.com

На юго-востоке Китая в городе Гуйян создали огромный 100-метровый водопад, который вытекает со стены небоскреба. Об этом сообщили в издании Xinhua.

Сооружение, на котором расположили это чудо инженерии достигает 121 метр в высоту.

Практически с верхних этажей на высоте 108 метров начинает вытекать стена воды. Ранее поляк в Киеве заехал на велосипеде на небоскреб и установил рекорд

Чтобы обеспечить работу водопада, жидкость на верх поднимают четыре мощных насоса. Затем вода самовольно падает в специальный резервуар у подножия здания.

Создали водопад на здании бизнес-центра для привлечения туристов.

Звездный блогер YouTube погиб после падения с водопада

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Теги: туризм, Китай, видео, фото, водопад, небоскреб
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Источник: korrespondent.net

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