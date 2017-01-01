В зоопарке Николаева впервые за 20 лет родились удавчики

26 маленьких змеек появилось на свет. Потомства от удавов ждали 20 лет.

В зоопарке Николаева случилось долгожданное пополнение. На свет появились 26 маленьких удавчиков. Приплод стал первым за 20 лет. Об этом говорится в сюжете службы новостей ТСН.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что новорожденные удавчики - дети удава по кличке Бизон и самки удава, Марки. О том, что Марка беременна, работники только догадывались, но догадки оставались расплывчатыми. Пока, наконец, появление 26 малышей не развеяло все сомнения. Некоторых удавчиков пришлось вытаскивать из яиц.

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Сейчас детки живут в специальных контейнерах, где у них постоянно есть вода и подогрев. Ведь рядом с родителями им небезопасно - у змей отсутствует материнский инстинкт. Удавы пока слепые, питаются за счет веществ, полученных из яиц, а кушать самостоятельно они смогут только после первой линьки.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоопарке Лондона выходили “недовысиженного“ пингвиненка. Птенца назвали Рэйнбоу (Радуга).