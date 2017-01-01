Турист по ошибке заплатил за такси в сто раз больше

Американские туристы перепутали сумму и заплатил таксисту в Китае в сотню раз больше.

Турист заплатил тысячи за такси в Китае

Честный водитель такси в Китае сообщил о том, что на его счет поступила огромная сумма от пассажира. Оказалось, что группа американцев, приехавших в страну отдыхать, перепутали сумму и заплатили за услуги такси 6,5 тысяч юаней вместо 65.

Курьезный случай произошел в городе Сиань в провинции Шэньси. Такая информация появилась в издательстве South China Morning Post.

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Таксист, увидев слишком большой перевод на свой счет, вычислил, кто из туристов ошибся. Мужчина приехал в отель, куда доставил горе-туристов.

Американец по фамилии Лю объяснил, что неправильно понял принцип работы приложения для оплаты. Турист попытался оставить несколько сотен юаней таксисту за помощь, но тот отказался.

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