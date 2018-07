Биолог рассказала, как спаслась из пасти крокодила

Женщина в водах Карибского моря снимала документальный фильм про акул. Ночью съемочная группа погружалась в воду на архипелаге Хардинес-де-ла-Рейна.

Во время ночного погружения крокодил схватил Мелиссу за ногу. Рассказ биолога появился на страницах издания Jezebel.

Женщине очень повезло потому, что она была в гидрокостюме. Именно это не позволило крокодилу прокусить плоть, когда он тащил биолога на дно. Кристина Маркес хладнокровно сохраняла спокойствие и не шевелила ногой.

Got bit + dragged by a 10 ft (3 m) croc and all I got were these scars. Today all wounds have healed (finally!), bruising gone, + can walk w/o (much) pain. || Me mordi'o y arrastr'o un cocodrilo y esto es como se ve mi pierna! Gracias que estoy bien y puedo caminar! #SharkWeek pic.twitter.com/Rdp0R6IrO1