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Житель Бердянска засадил свой огород кактусами

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Виктор Паслен увлекается кактусами почти 30 лет. В этом году почти все 198 кактусов зацвели одновременно, всего же было 530 бутонов.

Вместо помидоров, огурцов и других вкусных и полезных овощей и фруктов житель Бердянска (Запорожская область) у себя во дворе высадил кактусы. Мужчина не только заботится о них, но и разговаривает с цветами ежедневно, сообщает в пятницу, 27 июля, местное издание Бердянск 24.

Отмечено, что Виктор Паслен увлекается кактусами почти 30 лет. Все началось с того, что его дочь принесла из школы два маленьких отростка.

Мужчина выделил для кактусов небольшой участок во дворе. В холодное время года цветы находятся в помещении - зимуют, набираясь сил. А с весны и до середины октября на открытом грунте цветут.

Как сообщается, в этом году, 2 июля почти все 198 кактусов зацвели одновременно. Всего же было 530 бутонов.

Ранее сообщалось, что в Ялте испортили 100-летние кактусы надписями про Обаму.

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Теги: видео, растение, растения, цветы, Бердянск, огороды, Запорожская область, кактус, кактусы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Jenya1    27.07.2018, 18:45
Оценка:  0
Jenya1
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