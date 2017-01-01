Куда поехать отдохнуть в августе 2018: ТОП напрвления

Куда отправиться в отпуск в августе 2018 года и получить массу удовольствия от отдыха? Какие направления популярны среди туристов в этом году?

Популярные направления для идеального отдыха в августе 2018 zabavnik.club

На август приходится пик сезона отпусков. Согласно стереотипному мышлению украинцев, именно в последний летний месяц наиболее благоприятные погодные условия для пляжного отдыха. Кроме того, это последний месяц каникул и, как считают родители, лучшее время для оздоровления ребенка перед новым учебным годом.

Цены на отдых в августе 2018 как в Украине, так и за границей - кусаются, но подобный фактор туристов не отпугивает, они предпочитают отдых в августе на море и лучше, если это получится сделать по системе “все включено”.

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Несмотря на наличие у каждого второго украинца биометрического заграничного паспорта, довольно большой процент соотечественников ищут куда поехать отдыхать без визы.

Korrespondent.net расскажет, как недорого отдохнуть в августе 2018 и куда лучше поехать отдыхать с ребенком.

Собираем чемоданы в Турцию

Отпуск в Турции 2018 / фото: cdn.tripmydream.com

Самое популярное туристическое направление в летний сезон, особенно для отдыха с детьми. Собираясь в Турцию, необходимо быть готовым к завышенным ценам и большому скоплению людей.

В августе на родине султана Сулеймана всегда хорошая погода - +28…+35, а температура воды в Черном море достигает 28 градусов тепла. Туроператоры советуют выбирать курорты, где в тени деревьев можно спрятаться от зноя: Бодрум, Фетхие, Даламан, Кемер. Популярными остаются Анталия, Алания, Мармарис.

Оформление визы для поездки в Турцию не нужно, страну посетить можно даже по внутреннему паспорту.

Стоимость туров за 2-их на 7 дней: от 13 000 грн.

Путешествуем по Черногории

Отпуск в Черногории 2018 / фото: vsitury.com.ua

Давно стала популярной среди туристов, обожающих пляжный отдых, благодаря: средиземноморскому климату, теплому морю и чистым пляжам. Удивляет Черногория довольно демократичными ценами на проживание и питание.

Поскольку здесь кроме моря есть горные пороги, в стране всегда наплыв активных туристов, которые чередуют ленивый отдых с вояжами по горным хребтам.

Наличие биометрического заграничного паспорта сделает реальным посещение Черногории.

Стоимость туров за 2-их на неделю: от 19 000 грн.

В отпуск в Хорватию

Курорты Хорватии в августе 2018 / фото: img.hotels24.ua

Все чаще туроператоры предлагают пляжный отдых в этой балканской стране. Привлекательность Хорватии - в комфортном климате, воздух и вода не холоднее +25. На западе страны более прохладно, что в августе очень даже кстати.

В Хорватии есть на что посмотреть, ведь и Дубровник, и Задар, и Сплит ставятся потрясающей архитектурой. Пляж - галечный.

Для поездки достаточно иметь биометрический загранпаспорт.

Стоимость туров за 2-их на неделю: от 38 000 грн.

Едем отдыхать в Португалию

Август 2018 на морях Португалии / фото: www.antares-tour.com

Жемчужина пляжного отдыха Южной Европы. В Португалии в августе воздух прогревается до +25, вода - до +20. Отдыхающим лучше обратить внимание на Лиссабонскую Ривьеру и Мадейру.

Пляжи - песчаные, пассивный отдых на берегу можно заменить на серфинг и дайвинг. Страна - кладезь для туристов любящих экскурсии.

Для посещения Португалии необходим биометрический загранпаспорт.

Стоимость туров за 2-их на 7 дней: от 35 000 грн.

Летим на отдых в Грецию

Греция в августе 2018: популярные направления для отдыха / фото: www.tui.ua

Эту страну невозможно оценить и рассмотреть впопыхах. Необходимо выбрать один конкретный регион или остров и исследовать его вдоль и поперек.

В Греции шикарные морские побережья, многие пляжи отмечены голубым флагом. С детьми можно посетить знаменитые греческие аквапарки.

Туризм в стране достаточно развит, в каждом регионе россыпь отелей разного уровня, а значит у каждого получится отдохнуть “по-карману”.

Стоимость туров за 2-их на неделю: от 23 000 грн.

На все включено в Египет

В отпуск в Египет на все включено / фото: apistravel.com.ua

Туристическое направление, которое популярно круглый год. Несмотря на то, что летом в Египте изнуряющий зной, туристов манят развитая инфраструктура и доступные цены.

На всех египетских курортах есть детская анимация. Здесь понравится любителям дайвинга, обязательно надо поехать посмотреть на знаменитые египетские пирамиды, совершить прогулку по пустыне на верблюде.

Для отдыха выбирают Шарм-эль-Шейх, Хургаду или набирающую популярность Табу.

Визы не нужно, достаточно заграничного паспорта.

Стоимость туров за 2-их на 7 дней: от 13 500 грн.

В сказочную Испанию

Популярные курорты Испании 2018 / фото: 39turov.ru

Страна для элитного пляжного отдыха. В Испании есть на что посмотреть, а количество достопримечательностей на квадратный метр порою зашкаливает.

Невозможно оказаться здесь однажды и не увидеть: Королевский дворец в Мадриде, Пласа-Майор, Парк Гуэль или экспозицию Музея Прадо. Последний летний месяц - сезон распродаж и выгодно сходить на шоппинг, прикупив стильные вещи по бросовым ценам.

В августе в Испании проходят различные фестивали и отдыхающих ждет насыщенная культурная программа.

Для отдыха в Испании обязателен биометрический заграничный паспорт.

Стоимость туров за 2-их на неделю: от 28 000 грн.

Отпуск в Болгарии

Популярные курорты Болгарии 2018 / фото: www.tui.ua

Идеально подходит для отдыха с детьми разных возрастов. Популярные болгарские направления: Солнечный Берег, Созополь, Золотые Пески. В августе здесь сухо, температура воздуха - +24…+30, воды - 24 градуса выше нуля.

В Болгарии развит туристический бизнес и даже в высокий сезон можно найти жилье самостоятельно. Во многих отелях сдаются апартаменты с кухонным блоком, поэтому закупившись продуктами в местном супермаркете, можно существенно сэкономить на питании.

В получении визы нет необходимости.

Стоимость туров за 2-их на 7 дней: от 11 000 грн.

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