Как вести себя в жару? Советы врача

В жаркую погоду врачи советуют есть больше фруктов и овощей, а также избегать переутомления. О чем еще необходимо помнить?

От перегрева на солнце может произойти солнечный удар, от духоты и жары - тепловой depositphotos.com

Украина погружается в жару. “Температура уже достигла на юге и востоке 28-32 градусов, иногда даже выше, и вот эта жаркая воздушная масса постепенно охватит практически всю Украину“, - рассказывает BBC News Украина синоптик Наталья Диденко.

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Сильная жара придет на юг и восток, где предполагается температура +30-35 градусов. Пока свежий воздух наблюдается на западе, но там столбики термометров достигнут 25-30 градусов. “В Киеве также ожидается повышение температуры воздуха до отметок +30 и выше“, - прогнозирует Наталья Диденко.

А вот осадков, по ее словам, будет меньше. Дожди и грозы в начале недели побеспокоят только жителей Западной Украины.

В целом Украину ожидает период сухой жаркой погоды с локальными небольшими дождями и ливнями. “Но вероятность этих осадков и их распространения ожидается значительно меньше и будут значительно менее масштабными“, - рассказывает синоптик. По ее словам, жара может задержаться надолго, поскольку июль-август - разгар лета.

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В жаркую погоду следует избегать перегрева и дополнительных нагрузок, советует главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

“Надо быть внимательными людям, которые имеют сердечно-сосудистые, хронические или системные заболевания, такие как сахарный диабет или ожирение“, - предупреждает врач, поскольку перегрев создает дополнительную нагрузку на организм.

Для таких людей важно контролировать артериальное давление и пульс и иметь постоянный доступ к питьевой воде.

Норма воды, которую следует выпивать в жару, индивидуальна, поэтому стоит ориентироваться на собственное самочувствие, а не на объем жидкости, утверждает Отто Стойка. К тому же, количество воды, в которой нуждается организм, зависит от питания: например, фрукты и овощи уже содержат много жидкости.

Осторожными с переизбытком воды следует быть людям с сердечной недостаточностью, предрасположенным к отекам. Людям с этими и другими хроническими заболеваниями нужно соблюдать рекомендации врачей и всегда иметь при себе необходимые лекарства, напоминает врач-кардиолог Института кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско Владимир Безродный.

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Рекомендации здорового питания особенно актуальны в жару: по рекомендации специалиста, не менее половины дневного рациона должны составлять фрукты и овощи. “Лучше, чтобы преобладали именно овощи, так как в них большая концентрация микроэлементов, витаминов и меньше сахаров“, - объясняет для ВВС News Украина Отто Стойка.

В жаркое время суток - с 10 до 16 часов - лучше избегать прямых солнечных лучей и проводить время в тени или в проветриваемом помещении.

Одежду лучше выбирать легкую, из натуральных материалов и не забывать о шляпе, советует врач-кардиолог Владимир Безродный. Он советует чаще проветривать помещения, а дома или в офисе использовать увлажнители воздуха.

“Для этой цели подойдет обычный пульверизатор“, - говорит ВВС News Украина врач.

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Опасность в жаркую погоду несут кондиционеры, когда человек с раскаленной улицы заходит в холодное помещение. “Не устанавливайте очень низкие температуры, избегайте перепадов более 10 градусов“, - советует Отто Стойка. Старайтесь не сидеть так, чтобы на вас дул кондиционер, особенно если вы вспотели.

Воду можно не только пить. Время от времени уместно смачивать лицо, шею, локтевые и коленные сгибы - там проходят сосуды, и это помогает охладить организм, объясняет врач.

Режим дня важен как никогда - жара и без того утомляет организм, поэтому старайтесь хорошо высыпаться и избегайте нагрузок - на работе или в спорте, рекомендуют врачи. Физическую активность на свежем воздухе (например, бег) лучше ограничить утренними и вечерними часами, или вообще заменить на плавание. Не забывайте брать с собой воду, если занимаетесь спортом более 20-30 мин, и следите за пульсом.

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От перегрева на солнце может произойти солнечный удар, от духоты и жары - тепловой. Человек чувствует головную боль и головокружение, может даже потерять сознание. Тактика первой помощи в обоих случаях схожая, объясняет Отто Стойка.

Слишком беспокоиться из-за жары не стоит. Врачи отмечают, что летом самочувствие у многих наоборот улучшается.

Жара способствует расширению сосудов, поэтому, например, некоторые умеренные гипертоники чувствуют себя лучше, рассказывает кардиолог. К тому же, летом люди отдыхают в отпусках, стрессов на работе меньше, поэтому давление и общее состояние приходят в норму.

Ранее сообщалось, что в июле побито более сотни погодных рекордов. В Японии температура достигла +41 градуса, самой высокой отметки в истории. Также в обычно прохладных Норвегии, Швеции и Финляндии воздух прогрелся до +32 градусов.

