Названы лучшие нудистские пляжи
Проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor, бы создан список самых красивых и популярных пляжей для любителей позагорать без одежды.
В топ-3 вошли места Турции, Греции и Германии. Об этом сообщает The Sun.
Первое место занял турецкий пляж Патара. Здесь для нудистов даже устраивают пенные вечеринки.
Второе место досталось Little Banana на острове Скиатос в Греции. Место отмечают, как удобное в плане организации отдыха.
Ранее Корреспондент писал, куда отправиться в отпуск в августе 2018 года.
Третье место эксперты отдали одному из самых старых нудистских пляжей в Германии — Buhne 16. Завсегдатаи отмечают, что место достаточно удалено от городской суеты и случайных прохожих. И несмотря на популярность, бывают сезоны, когда людей там совсем мало.
Также в списке лучших мест для нудистов оказались: хорватский пляж Valalta, Es Tren на Майорке, французский Plage de Tahiti, пляж Paradise на острове Миконос в Греции и Porto Ferro на Сардинии.
Определены самые страшные туристические точки мира
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