Эксперты определили лучшие пляжи для нудистов, исходя из отзывов туристов. Возглавила рейтинг набережная в Турции.

Проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor, бы создан список самых красивых и популярных пляжей для любителей позагорать без одежды.

В топ-3 вошли места Турции, Греции и Германии. Об этом сообщает The Sun.

Первое место занял турецкий пляж Патара. Здесь для нудистов даже устраивают пенные вечеринки.

Пляж патара в турции (фото: tripadvisor.ru)

Второе место досталось Little Banana на острове Скиатос в Греции. Место отмечают, как удобное в плане организации отдыха.

Ранее Корреспондент писал, куда отправиться в отпуск в августе 2018 года.

Пляж на острове Скиатос (фото: tripadvisor.ru)

Третье место эксперты отдали одному из самых старых нудистских пляжей в Германии — Buhne 16. Завсегдатаи отмечают, что место достаточно удалено от городской суеты и случайных прохожих. И несмотря на популярность, бывают сезоны, когда людей там совсем мало.

Нудистский пляж в Германии (фото: instagram.com/buhne16)

Также в списке лучших мест для нудистов оказались: хорватский пляж Valalta, Es Tren на Майорке, французский Plage de Tahiti, пляж Paradise на острове Миконос в Греции и Porto Ferro на Сардинии.

Определены самые страшные туристические точки мира

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