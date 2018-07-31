13-летний китаец собрал три кубика Рубика, жонглируя ими, и установил рекорд

Парню потребовалось два года тренировок, прежде чем удивить мир.

Парень сделал то, чего не удавалось сделать даже чемпионам по сборке кубика Рубика Скриншот из видео

13-летний мальчик по имени Цюэ Цзяньюй (Que Jianyu) из Китая установил новый рекорд собрав целых три кубика Рубика во время жонглирования ими. Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

Цюэ Цзяньюй потратил на этот трюк два года тренирово, прежде чем достиг совершенства и продемонстрировал свои уменияна телевизионном шоу iDream ( “Я мечтаю“ - аналог шоу “Украина имеет талант“).

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Мальчику дали 15 секунд, чтобы осмотреть три головоломки, затем он подбросил их в воздух и начал жонглировать. Со стороны этого почти не видно, но изменяя кубики в руках, Цзяньюй молниеносно поворачивает их грани, чтобы квадратики оказались на своих местах.

Чтобы решить все три головоломки, цюэ понадобилось 5 минут 6,61 секунды. Члены Книги рекордов Гиннесса зафиксировали этот результат и вручили парню грамоту.

Цюэ увлекся кубиком Рубика в шестилетнем возрасте и уже принимал участие в соревнованиях в Германии, Италии, США и Австралии.

Обладателем мирового рекорда по сбору кубика Рубика сейчас является 22-летний австралиец Феликс Земдегса. Он умеет делать это всего за 4,22 секунды

Напомним, ранее сообщалось о 69-летнем безногом китайце, который покорил Эверест. Пенсионер покорил вершину с пятой попытки, а ног он лишился после неудачного восхождения на эту вершину.