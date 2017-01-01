Голый велосипедист превысил скорость и попал на камеру
В немецком городе Киль полиция зафиксировала одно из самых странных нарушений. Голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час. Об этом пишет Deutsche Welle.
В настоящее время продолжаются поиски велосипедиста, с которого планируют взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.
Установлено, что мужчина ехал полностью обнаженным, и была на нем лишь обувь. Камера фиксации скорости сняла нарушителя, однако идентифицировать его пока не удалось.
Известно также, что велосипедист направлялся в центральную часть города Киль.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе прошел протест голых велосипедистов. Участники акции протестовали против загрязнения окружающей среды и отсутствия безопасности.
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