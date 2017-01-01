В США медведь разгромил машину и уснул на сидении

Владельцы машины не ожидали такого "гостя".

В США медведь устроил погром в автомобиле, съел продзапас владельца, находившийся в авто, после чего мирно задремал на заднем сидении машины. Курьезное видео с Топтыгиным публикует ТСН.

Служба новостей отмечает, что после “визита“ хищника владельцам авто остались только разорванные сидения, рваные окна и двери, да еще полбанана. Наевшись вкусностей, медведь свернулся клубочком и уснул. Сытое животное разбудила полиция, и медведь сбежал в лес. Последствия медвежьей “ревизии“ внутри машины полицейские сняли на видео.

А вот древний пещерный медведь, живший 100 000 лет назад, оказался вегетарианцем. Об этом сообщили Historical Biology.