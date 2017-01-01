Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США медведь разгромил машину и уснул на сидении

Комментариев: 0
Владельцы машины не ожидали такого "гостя".
Медведь натворил беды в автомобиле и уснул
Медведь натворил беды в автомобиле и уснул
depositphotos.com

В США медведь устроил погром в автомобиле, съел продзапас владельца, находившийся в авто, после чего мирно задремал на заднем сидении машины. Курьезное видео с Топтыгиным публикует ТСН.

Служба новостей отмечает, что после “визита“ хищника владельцам авто остались только разорванные сидения, рваные окна и двери, да еще полбанана. Наевшись вкусностей, медведь свернулся клубочком и уснул. Сытое животное разбудила полиция, и медведь сбежал в лес. Последствия медвежьей “ревизии“ внутри машины полицейские сняли на видео. 

А вот древний пещерный медведь, живший 100 000 лет назад, оказался вегетарианцем. Об этом сообщили Historical Biology.

Поделись:
Теги: США, курьез, медведь, визит, ревизия, продукты, уснул, автомобиль, животные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь