Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нападение носорога на авто сняли на видео

Комментариев: 0
В Мексике животное напало на машину, в котором находилась семья из нескольких человек.

Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Крупный носорог напал на машину посетителей парка и преследовал ее некоторое время.

Соответствующее видео опубликовали в Daily Mail. Накануне биолог рассказала, как спаслась из пасти крокодила

Носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. Водитель пытался уехать, но животное останавливало машину. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.

В результате нападения никто не пострадал. Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.

Мужчина лишился рук и ног из-за собачьих бактерий

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, зоопарк, видео, Мексика, носорог, нападение, сафари
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь