Нападение носорога на авто сняли на видео

В Мексике животное напало на машину, в котором находилась семья из нескольких человек.

Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Крупный носорог напал на машину посетителей парка и преследовал ее некоторое время.

Соответствующее видео опубликовали в Daily Mail. Накануне биолог рассказала, как спаслась из пасти крокодила

Носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. Водитель пытался уехать, но животное останавливало машину. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.

В результате нападения никто не пострадал. Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.

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