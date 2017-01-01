В Германии двое пожилых сбежали из дома престарелых ради металл-фестиваля

Правоохранители нашли пропавших пожилых "металлистов" на фестивале Wacken Open Air.

По словам полиции, пенсионерам понравилось на фестивале EPA/UPG

В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома престарелых, чтобы попасть на фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию.

Отмечается, что дом престарелых сообщил полиции о пропаже двух жильцов. Правоохранители нашли пропавших пенсионеров на фестивале Wacken Open Air. По словам полиции, мужчины были “дезориентированы и ошеломлены“.

Читай также: В Киеве обнаружили подпольный дом престарелых - СМИ

Однако, мужчины не хотели возвращаться, поэтому полиция сопроводила их домой с помощью такси и патрульной машины.

Представитель полиции Мерле Нойфельд отметил, что беглым пенсионерам, очевидно, понравилось на фестивале.

Отметим, что Wacken Open Air является крупнейшим в мире фестивалем тяжелой музыки, который проводится ежегодно в предместьях немецкого города Вакен, на севере Германии.

Ранее сообщалось о датчанине, который организовал волонтерское движение, чтобы бесплатно катать на велосипеде по городу пожилих людей.