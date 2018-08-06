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Находчивый таксист в Одессе перевозил пассажиров в багажнике

Комментариев: 2
Мужчина не хотел терять заработок, и взял "на борт" компанию из семи человек. Но места хватило не всем...
Одесский таксист не хотел терять заработок и решил перевезти пассажиров в багажнике
Одесский таксист не хотел терять заработок и решил перевезти пассажиров в багажнике
скриншот из видео

В Одессе находчивый таксист перевозил пассажиров в багажнике своего автомобиля. Соответствующее видео опубликовала в своем Facebook журналист Владислава Швец. Компания из семи человек не помещалась в салон. 

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Местные СМИ отмечают, что водитель приехал на вызов к одесскому дельфинарию. О том, что пассажиров набралось целых семь человек, он узнал уже пост-фактум. Тогда таксист не растерялся и предложил части компании “упаковаться“ в багажник и проехаться таким образом. Ребята были не против. 

Тем не менее, идею не оценили правоохранительные органы. Они живо заинтересовались таксистом, и теперь находчивому мужчине грозит штраф.

В Одессе таксист перевозил пассажиров в багажнике
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Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре таксист принял роды у пассажирки.

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Теги: Одесса, такси, таксист, багажник, пассажиры
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Комментариев (2)
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tvori    06.08.2018, 22:45
Оценка:  0
tvori
Студенты, таксист - обычная ситуация. В чем новость?
tvori    06.08.2018, 22:45
Оценка:  0
tvori
Студенты, таксист - обычная ситуация. В чем новость?
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