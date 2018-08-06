Находчивый таксист в Одессе перевозил пассажиров в багажнике

Мужчина не хотел терять заработок, и взял "на борт" компанию из семи человек. Но места хватило не всем...

Одесский таксист не хотел терять заработок и решил перевезти пассажиров в багажнике скриншот из видео

В Одессе находчивый таксист перевозил пассажиров в багажнике своего автомобиля. Соответствующее видео опубликовала в своем Facebook журналист Владислава Швец. Компания из семи человек не помещалась в салон.

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Местные СМИ отмечают, что водитель приехал на вызов к одесскому дельфинарию. О том, что пассажиров набралось целых семь человек, он узнал уже пост-фактум. Тогда таксист не растерялся и предложил части компании “упаковаться“ в багажник и проехаться таким образом. Ребята были не против.

Тем не менее, идею не оценили правоохранительные органы. Они живо заинтересовались таксистом, и теперь находчивому мужчине грозит штраф.

В Одессе таксист перевозил пассажиров в багажнике 0:00 / 00:22

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре таксист принял роды у пассажирки.