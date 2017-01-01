В Индонезии шаман 15 лет продержал в пещере женщину, пугая джинном

Мужчина насиловал женщину по ночам, а днем прятал в пещере.

В Индонезии на острове Сулавеси мужчина-шаман 15 лет продержал в пещере 28-летнюю женщину, пугая ее мифическим джином.

Полиция сообщила, что шамана по имени Яго удерживал в плену девушку с 13-летнего возраста, передает BBC.

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Шаман убедил женщину, что он одержим джинном, который поймает ее при попытке сбежать.

Ее привели к нему ее же родственники для “лечения“. Через некоторое время он сказал им, что девочка вылечилась и уехала в Джакарту устраиваться на работу. Ее пытались найти, но безуспешно. Тем временем шаман рассказывал девушке о джинне и даже показывал его “фото“.

Шаман показывал девушке "фото" джина bbc.com

По ночам он насиловал ее у себя дома, днем прятал в пещере. Там ее и обнаружили через 15 лет после того, как она попала к шаману. Мужчина задержан и ожидает суд.

Ранее сообщалось, что индийского гуру Асара Бапу признали виновным в изнасиловании 16-летней девочки. Полиция в городе Джодхпур готовилась к волне насилия от многочисленных поклонников и последователей Асара. Регион был переведен в состояние повышенной безопасности.